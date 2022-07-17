В уральском ЗАТО шестилетний ребенок погиб, выпав из окна

В Челябинской области погиб шестилетний мальчик.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла сегодня, 17 июля, в Снежинске. Информация об этом появилась в паблике «Говорит Снежинск».

«В одном из домов на Забабахина сегодня выпал мальчик 6-7 лет. По словам очевидцев, ребенок, к сожалению, погиб», – сообщили в интернет-сообществе.

Известно, что ребенок жил в неполной семье, но она не была проблемной. Мать ненадолго оставила сына одного в квартире.

По факту трагедии начата проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»