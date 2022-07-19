Дорожники заплатят 5 млн рублей за ДТП со смертельным исходом

В Челябинской области дорожники заплатили 5 млн рублей за ДТП.

Как уже сообщал «Новый День», 19 июня 2019 года автобус рейса №506, следуя из Златоуста в Челябинск, столкнулся с бензовозом. От удара автобус отбросило на асфальтоукладчик – на участке шел ремонт дороги.

Виновным в трагедии признали дорожного рабочего, регулировавшего движение на ремонтируемом участке. В апреле текущего года Златоустовский городской суд приговорил его к трем годам лишения свободы.

Компанию, занимавшуюся ремонтом, обязали в качестве компенсации морального вреда выплатить родственникам двух погибших в общей сложности 4,5 млн рублей. Еще 400 тысяч полагалось одному из раненых пассажиров. Дорожники решение суда не исполнили. Тогда в дело включились судебные приставы.

«В результате предпринятых мер, в том числе ареста средств на счетах организации, вся сумма была взыскана полностью в несколько перечислений, – сообщили в пресс-службе УФССП России по Челябинской области. – В настоящее время права взыскателей полностью удовлетворены, средства поступили на счета родственников».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»