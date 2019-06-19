Под Златоустом рейсовый автобус столкнулся с бензовозом: есть погибшие

В Челябинской области рейсовый автобус с пассажирами врезался в бензовоз и асфальтоукладчик.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла сегодня, 19 июня, около 18:00.

Автобус рейса №506 (Первая транспортная корпорация) следовал из Златоуста в Челябинск через Миасс и Травники. В салоне автомобиля ехали 11 пассажиров, включая детей.

Выезжая из Златоуста на трассу М-5 возле стелы с названием города, водитель не заметил мчащийся бензовоз. После столкновения с фурой автобус отбросило, и он столкнулся с асфальтоукладчиком. В результате мужчина и женщина, ехавшие на сиденьях, расположенных за местом водителя, погибли. Еще три пассажира, по информации пресс-службы губернатора Челябинской области, с ранениями различной степени тяжести госпитализированы в златоустовскую больницу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.06.19

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