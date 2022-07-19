Серьезная угроза: МЧС озабочено последствиями реконструкции улицы Худякова в Челябинске

МЧС озабочено возможными последствиями реконструкции улицы Худякова в Челябинске, так как рост транспортного потока может привести к чрезвычайной ситуации.

Как уже сообщал «Новый День», в середине апреля Общественная палата Челябинской области предложила расширить проезжую часть, не справляющуюся с ростом трафика, вызванным активной застройкой северо-западной части города и пригородных поселков к западу от мегаполиса. Авторы инициативы сослались на общественное мнение, поддерживающее этот проект. В мэрии инициативу одобрили и очень быстро подготовили проект.

Инициатива чиновников и близких к ним общественников вызвала протест со стороны горожан, обеспокоенных очередной попыткой властей «помахать топором в городском бору». Оппоненты расширения магистрали уверены: проблемы пробок оно не решит, тем более что, согласно планам застройки, население территорий, которые мэрия собирается осчастливить реконструированной дорогой, в ближайшие годы может вырасти в 5 раз.

Эксперты заявили, что ширина Худякова в пределах бора вообще не влияет на пропускную и провозную способность и связь между центром и западными районами. Соответственно, любые действия по ее расширению абсолютно бессмысленны с транспортной точки зрения. Зато могут привести к более серьезным проблемам, чем пробки в часы пик.

«С проектом расширения Худякова челябинские власти рискуют навлечь на нас катастрофу с необратимыми последствиями, – заявила депутат Центрального района Елена Вахтина. – Застройщик западного берега Шершней по-быстрому заказал проект. Да, именно застройщик, а не мэрия. Мэрия обеспечила прохождение госэкспертизы этого проекта. И абсолютно ни один чиновник не задал вопрос – насколько увеличится поток транспортных средств.

Про увеличение потока, как главной цели проекта расширения Худякова, в своем ответе заявляет и сама мэрия. При этом идет динамическая нагрузка на Шершневскую плотину, срок службы которой исчисляется с 1967. Они даже осознавать не желают, к каким потенциальным последствиям может привести увеличение нагрузки на гидросооружение».

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Об опасности реализации проекта по расширению улицы Худякова Вахтина сообщила в ФСБ и МЧС .

Ведомства на ее обращения ответили. В ФСБ заверили, что «предоставленная информация в части компетенции управления принята к сведению и при необходимости будет использована в его деятельности». В МЧС заявили: «Главное управление МЧС России по Челябинской области озабочено увеличением транспортного потока и нагрузки на ГТС Шершневского водохранилища. В случае разрушения тела плотины возможна чрезвычайная ситуация, связанная с затоплением части территории Челябинска».

Ведомство направило запросы в ФГБВУ «Центрегионводхоз» и Уральское управление Ростехнадзора просьбой разъяснить ситуацию и сообщить, какие меры предпринимаются для предупреждения возникновения ЧС.

Челябинск, Павел Зварзин

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