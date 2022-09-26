Уральское управление Ростехнадзора озабочено безопасностью челябинской плотины

Уральское управление Ростехнадзора озабочено безопасностью Шершневской плотины.

Как уже сообщал «Новый День», власти Челябинска с подачи строителей приняли решение о расширении улицы Худякова с выходом на плотину, чтобы облегчить транспортное сообщение с новыми районами города и пригородов. Эксперты сразу заявили, что проблему это не решит, а только увеличит нагрузку на плотину, а делать этого категорически нельзя: состояние плотины давно вызывает озабоченность у специалистов.

В ФГБВУ «Центррегионводхоз» отмечаются, что Шершневская плотина относится к 1 классу – сооружение чрезвычайно высокой опасности. При этом «сверхдопустимые нагрузки на гребень плотины приведут к деформациям плотины и основания, разрушению балок и плит перекрытия, нарушениям работы и корректности показателей контрольно-измерительной аппаратуры. Следовательно, превышение допустимых нагрузок на гребень плотины недопустимо, – подчеркивают в ведомстве. – Население, попадающее в зону затопления в случае аварии на ГТС, составляет 56033 человека».

Вопросы надежности и обеспечения безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений Шершневского гидроузла на реке Миасс обсуждались на совещании заместителя руководителя Уральского управления Ростехнадзора Евгения Дроздецкого с руководством филиала ФГБВУ «Центррегионводхоз».

«В ходе совещания прорабатывались вопросы обеспечения охраны и контрольно-пропускного режима на гидротехнических сооружениях, минимизации негативного влияния сверхнормативных нагрузок от проезда большегрузного автотранспорта по автодороге, проходящей по гидротехническим сооружениям, – сообщили в Ростехнадзоре. – Участники совещания детально обсудили мероприятия, внесенные в «Дорожную карту» по выявлению и пресечению нарушений установленных ограничений движения автомобильного транспорта на автодороге, проходящей по гребню Шершневского гидроузла, а также ход работ по организации взаимодействия с региональными органами власти».

Кроме того, перед филиалом ФГБВУ «Центррегионводхоз» поставлена задача оценить состояниея гидротехнических сооружений Шершневского гидроузла.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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