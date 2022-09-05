Специалисты отказались прогнозировать развитие ситуации на плотине Шершней после увеличения транспортного потока

В «Центррегионводхозе» отказались давать оценку попыткам мэрии расширить дорогу по улице Худякова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», муниципальный депутат Елена Вахтина получила ответ на свой запрос по ситуации вокруг расширения автодороги на улице Худякова. Об этом рассказала сама парламентарий.

Напомним, в Челябинске начались работы по расширению участка дороги по улице Худякова, упирающегося в плотину Шершневского водохранилища. Это вызвало протесты со стороны горожан.

Челябинцы сомневаются, что расширение дорожного полотна поможет справиться с пробками на этом участке. По их мнению, это не решит основной вопрос – проблему «бутылочного горлышка», проходящего поверх плотины водохранилища.

Более того, противники действий мэрии уверены, что расширение улицы Худякова приведет к росту нагрузки на само гидротехническое сооружение, поставив под угрозу его целостность. Общественники и депутаты направили запросы в различные структуры, в том числе в «Центррегионводхоз» – учреждение, ответственное, среди прочего, за регулирование деятельности водохранилищ в России.

В ответе директора ФГБВУ «Центррегионводхоз» Альберта Каспарова отмечается, что Шершневская плотина относится к 1 классу – сооружение чрезвычайно высокой опасности. «Население, попадающее в зону затопления в случае аварии на ГТС, составляет 56033 человека», – говорится в письме.

При этом «сверхдопустимые нагрузки на гребень плотины приведут к деформациям плотины и основания, разрушению балок и плит перекрытия, нарушениям работы и корректности показателей контрольно-измерительной аппаратуры. Следовательно, превышение допустимых нагрузок на гребень плотины недопустимо», – подчеркивается в документе.

Вместе с тем, спрогнозировать ситуацию после расширения дороги представители учреждения отказались. «Проект на расширение по улице Худякова для обеспечения транспортной достyпности жителей микрорайонов Сосновского района Челябинской области на согласование в адрес ФГБВУ «Центррегионводхоз» не предоставлялся. В этой связи оценить проектные решения не представляется возможным», – говорится в ответе.

Как рассказала Елена Вахтина, письмо из «Центррегионводхоза» в очередной раз доказывает: ответственные структуры прекрасно понимают, какие риски влечет за собой расширение участка дороги на улице Худякова. Тем более что ранее в Ростехнадзоре констатировали: городские власти фактически не предпринимает шагов для контроля за соблюдением ограничений скорости и грузоподъемности транспортных средств, проезжающих через плотину.

Правда, пока, по мнению парламентария, ни одна из структур не решилась взять на себя ответственность за возможные риски.

Челябинск, Виктор Елисеев

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