Отравление ребенка наркотиками оценили в 500 рублей

В Челябинске привлекли к ответственности мать ребенка. отравившегося сильнодействующими средствами.

Как уже сообщал «Новый День», 1 июля текущего года девочку 2021 года рождения привезли в больницу без сознания. Обследовав ребенка, медики установили, что в его крови присутствует наркотическое вещество. Малышке потребовалась реанимация.

В отношении матери был составлен административный протокол по факту неисполнения родительских обязанностей. Комиссия по делам несовершеннолетних оштрафовала женщину на 500 рублей.

Ребенок все еще находится в больнице.

Челябинск, Павел Зварзин

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