Без паники! В Челябинске взвоют сирены

Сегодня в Челябинске взвоют сирены.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в городе проверят муниципальную систему оповещения при чрезвычайных ситуациях. Горожане дважды в течение дня услышать длительный вой – это сигнал «Внимание всем!».
Первый раз сирены и громкоговорители будут работать c 10:35 до 10:45, второй – с 13:20 до 13:30.
Если сирены включились без предварительного предупреждения о проверке, то необходимо:
- немедленно включить радио или телевизор и прослушать сообщение о порядке действий
- полученную информацию по возможности передать соседям
- соблюдать спокойствие и порядок
- действовать согласно полученной информации.
Сегодня же нужно просто соблюдать спокойствие: проверка плановая. Испытания систем проводятся дважды в год. В Челябинске сигнал «Внимание всем!» последний раз звучал в октябре 2021 года. Следующая проверка должна была состояться 2 марта, но ее перенесли на более поздний срок.
Челябинск, Павел Зварзин
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