Без паники! В Челябинске взвоют сирены

Сегодня в Челябинске взвоют сирены.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в городе проверят муниципальную систему оповещения при чрезвычайных ситуациях. Горожане дважды в течение дня услышать длительный вой – это сигнал «Внимание всем!».

Первый раз сирены и громкоговорители будут работать c 10:35 до 10:45, второй – с 13:20 до 13:30.

Если сирены включились без предварительного предупреждения о проверке, то необходимо:

немедленно включить радио или телевизор и прослушать сообщение о порядке действий

полученную информацию по возможности передать соседям

соблюдать спокойствие и порядок

действовать согласно полученной информации.

Сегодня же нужно просто соблюдать спокойствие: проверка плановая. Испытания систем проводятся дважды в год. В Челябинске сигнал «Внимание всем!» последний раз звучал в октябре 2021 года. Следующая проверка должна была состояться 2 марта, но ее перенесли на более поздний срок.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»