Мигранты перестали поддерживать численность населения Южного Урала

Численность населения в Челябинской области перестали поддерживать даже мигранты.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинскстате, за первые 5 месяцев текущего года в регион приехали на 2 тысячи 120 человек меньше, чем приехали. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом миграционная убыль выросла в 6 раз – по итогам мая 2021 был зафиксирован прирост в 422 человека (соответственно, убыль составляла -422).

Сокращение отмечается, как по внутрироссийскому притоку, так и по международному: если за 5 месяцев прошлого года в регион приехали на 2 тысячи 120 иностранцев больше, чем уехали, то в этом году число убывших на 180 человек превысило количество прибывших.

Среди уехавших больше всего граждан Казахстана, Киргизии и Армении.

В целом отток населения из Челябинской области на 4% превысил прошлогодний показатель.

Ранее Челябинскстат сообщал о росте естественной убыли населения.

Челябинск, Софья Артемьева

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