В деле о нелегальных киосках появился еще один фигурант

В Челябинске силовые структуры проявили интерес к бывшему заместителю директора МКУ «Городская среда» Вадиму Левченко. Он стал третьим фигурантом расследования коррупционных схем в сфере нестационарной торговли.

Как уже сообщал «Новый День», в начале июня экс-директор МКУ «Городская среда» (это учреждение контролирует работу киосков и автостоянок) Александра Грезева и его бывшего заместителя Сергея Любимова задержали по подозрению в получении взяток. Первый минимум до середины августа будет находится в СИЗО, другого отправили под домашний арест.

По мнению следователей, экс-сотрудники учреждения, занимавшегося, в числе прочего, сносом незаконных киосков, получали деньги от владельцев киосков за непринятие мер по организации их демонтажа. Общая сумма подношений могла достигать 3 миллионов рублей.

По некоторым данным, задержан и посредник, передававший сотрудникам учреждения взтяки от владельцев киосков.

Челябинск, Павел Зварзир

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