В Златоусте нашли виновного в падении ворот на подростка

В Златоусте нашли виновного в падении футбольных ворот на подростка.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел 16 апреля на территории колледжа: во время игры в футбол на 16-летнего вратаря упали футбольные ворота. Как оказалось, ворота были сделаны кустарным способом и представляли из себя сварную конструкцию из металлического профиля без крепления к земле.

С травмами головы юношу доставили сначала в реанимационное отделение местной больницы. Позднее его перевели в Челябинскую областную детскую клиническую больницу.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Обвинение предъявили заместителю директора колледжа по административно-хозяйственной работе: «Вследствие недобросовестного отношения к своим обязанностям он допустил нарушение правил установки и эксплуатации указных футбольных ворот, не советующих требованиям ГОСТа», – сообщили в региональной прокуратуре.

Расследование закончено, дело предается в суд. Вмененная статья предусматривает наказание от принудительных работ до лишения свободы на срок до 5 лет.

Златоуст, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»