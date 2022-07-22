Коммерсанта, давшего взятку вице-мэру Челябинска, хотят отправить в колонию строго режима

Государственный обвинитель запросил 8 лет лишения свободы директору коммерческой организации, передавшему взятку заместителю главы Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, сегодня в Советском районном суде Челябинска представитель ведомства выступил в прениях сторон по уголовном уделу в отношении директора и учредителя ООО «Суворов АйТи», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере).

В ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимый в июне 2021 года передал заместителю главы Челябинска Олегу Извекову часть взятки в сумме 225 тысяч рублей за оказание содействия в заключении муниципального контракта на сумму 3,5 млн рублей.

Подсудимый вину по предъявленному обвинению признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Выступая в прениях сторон, государственный обвинитель предложил назначить подсудимому наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 9 млн рублей.

Напомним, приговор Извекову по этому эпизоду был вынесен в июне текущего года. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 22,5 миллиона рублей с лишением права в течение 4 лет занимать определенные должности. На его недвижимость и финансы наложен арест до фактического исполнения наказания.

Кроме того, Извеков признался в даче взятки заместителю главы Саткинского района. Разбирательство по этому факту еще не завершено.

Челябинск, Павел Зварзин

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