В Челябинске заявили о нашествии крыс

Жители Челябинска заявляют о нашествии крыс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане отмечают, что живые грызуны встречаются не только в хрущевках и брежневках, вподвалах коорых до сих пор сохранились «сарайки»; не только в домах с мусопроводами, и не только на мусорных площадках и продуктовых магазинов, а буквально везде. Мертвых зверьковх находят в подъездаъ, во дворах и даже на центральных улицах.

В последний раз подобная ситуация отмечалась осенью 2018 года, когда после закрытия Челябинской городской свалки в областном центре случился мусорный коллапс. С

Сейчас особых проблем с вывозом мусора нет, зато есть вопросы по дератизации.

Напомним, согласно Жилищному кодексу, профилактика появления грызунов входит в обязанности организаций, обслуживающих жилой фонд, то есть управляющих компаний. Обработка от грызунов должна проводится каждые 3 месяца, но этот график почти никто не соблюдает. Тем более, что химикаты существенно поднялись в цене.

«На саму отраву прайсы выросли на 10% – 30%, оборудование подорожало на 50%, то есть в целом стоимость услуг дератизаторов стала выше, – цитирует 74.ru руководителей компаний, занимающих дератизацией. – Крыс нужно вытравливать планомерно: это системная работа, а не от случая к случаю. Проблема с крысами в Челябинске действительно есть, притом заводятся они там, где не должны.

На ЧМЗ и в Центральном районах грызунов сейчас очень много, там проблема в ЖЭКах: договоры на дератизацию есть, а по факту ничего не делается».

Челябинск, Софья Артемьева

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