Одно из дел о взятках в Пенсионном фонде передано в суд

В Челябинской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу заместителя начальника регионального отделения Пенсионного фонда. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, по версии следствия, в период с августа 2019 по июль 2021 года мужчина вместе с соучастниками получил взятку в сумме около 28 млн рублей от представителя частной охранной организации за беспрепятственное заключение государственного контракта на охрану зданий территориальных подразделений Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области.

В ходе расследования уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемого стоимостью более 3 млн рублей.

Уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с обвиняемым досудебного соглашения.

«В отношении соучастников преступления – управляющего Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области и начальника административно-хозяйственного отдела уголовное дело расследуется следственным органом, – уточнили в ведомстве. – Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Челябинска».

Челябинск, Павел Зварзин

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