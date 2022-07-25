На Урале из загородного лагеря сбежали дети

Из миасского загородного лагеря «Ильмены» сбежали дети.

Как сообщили РИА «Новый День» в поисково-спасательной службе Челябинской области, мальчики 9 и 10 лет ушли с территории учреждения еще днем в воскресенье. Когда пропажу обнаружили, руководство лагеря вызвало службу спасения и полицию. Сотрудники экстренных служб начали прочесывать прилегающий к детскому центру лесной массив и нашли человека, у которого двое детей спросили, как пройти к Миассу.

Поиски сосредоточили в указанном направлении, но только ночью полицейские обнаружили беглецов на улице Малышева.

Мальчики покинули территорию без предупреждения. К поиску пропавших были привлечены сотрудники полиции, администрация лагеря, спасатели, – сообщили в понедельник, 25 июля, в поисково-спасательной службе Челябинской области. – В ходе обследования прилегающего лесного массива очевидец вспомнил встречу с двумя детьми, которые спросили дорогу к городу, в указанном направлении и был организован дальнейший поиск. Только ночью сотрудникам полиции удалось обнаружить детей в городе, на улице Малышева в старой части Миасса.

Детей передали родственникам. Что побудило мальчиков уйти из лагеря, не сообщается.

Напомним, в 2018 году в этом же лагере задушили 12-летнего мальчика: дети играли в «собачью смерть» и перестарались. Тогда следователи решили, что вожатая об опасной забаве знала, но воспитанникам не мешала, а воспитателя и руководство лагеря в известность не поставила. Девушку признали виновной в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей и приговорили к 1,5 годам ограничения свободы. А руководство лагеря обязали выплатить родителям ребенка более 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Миасс, Павел Зварзин

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