МЧС и ФСБ сообщили вновь открывшуюся информацию о состоянии Шершневской плотины

Депутат Центрального района Челябинска Елена Вахтина направила в МЧС России по Челябинской области и УФСБ вновь, имеющую прямое отношение к состоянию Шершневской плотины.

Как уже сообщал «Новый День», в июне Вахтина обратилась в МЧС и ФСБ с предупреждением об опасности расширения улицы Худякова. В ФСБ ее информацию приняли к сведению, а в МЧС высказали озабоченность потенциальным увеличением транспортного потока и нагрузки на ГТС Шершневского водохранилища: «В случае разрушения тела плотины возможна чрезвычайная ситуация, связанная с затоплением части территории Челябинска», – заявили в ведомстве.

И тут выяснилось, что состояние плотины вызывало озабоченность еще более 20 лет назад. Об этом рассказал журналист Людмила Калугина, в конце 90-х годов прошлого века работавшая в газете «Деловой Урал».

«…в 1999 году, по письму ученых из ЮУрГУ, занимавшихся этой проблемой и писавших об опасном техническом состоянии плотины, чреватом при любом неожиданном событии обрушением и «волной прорыва» в 6-7 метров, которая накроет треть северо-запада и дойдет до концертного зала филармонии, то есть до начала Кировки... я написала сюжет по расследованию, – главными информаторами были специалисты организации, ведающей гидросооружениями (тогда на ул. Калинина). И мне показали тогда карту, где все последствия прорыва были отмечены (позже карту строго засекретили), и спецы подтвердили разрушительные последствия обрушения плотины...», – приводит Вахтина слова Калугиной в новом обращении в МЧС и ФСБ (от 25 июля 2022 года).

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Депутат подчеркивает: выводы специалистов, озвученные Калугиной, были сделаны «по истечению почти 30 лет эксплуатации плотины. Капитального ремонта плотины не производилось, поэтому ее состояние улучшиться не могло. Основным выводом специалистов был вывод о необходимости исключения динамической нагрузки на плотину, которую вызывает движение транспорта».

Вахтина также цитирует бывшего начальника ФГУ по эксплуатации водохранилищ Алферова: «Дорога по плотине – это вообще явление чужеродное для подобных сооружений».

Депутат просит ведомства «крайне ответственно подойти к вопросу безопасности гидротехнического сооружения «Шершневская плотина» и принять активное участие в принятии решения по реализации проекта по расширению улицы Худякова».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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