Чистка унитазов в детском саду обернулась уголовным делом

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с детьми в детском саду.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел а саду «Петушок» в Юрюзани: воспитатель взяла за уши двух пятилетних девочек и, отведя в ясельную группу, заставила их ершиком чистить унитазы и стирать «сопливчики».

Дело возбуждено по статье 156 УК РФ – неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением с ним. Статья предусматривает широкий спектр санкций – от штрафа в размере 100 тысяч рублей до 3 лет лишения свободы.

Юрюзань, Ольга Арсентьева

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