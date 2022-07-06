Воспитанниц детского сада заставили чистить унитазы

В Юрюзани детей в детском саду заставили чистить унитазы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередной «образовательный» скандал разгорается в Челябинской области. Об инциденте рассказала на своей странице в соцсетях депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.

«Добрая воспитательница взяла за уши двух пятилетних девочек и, спустив на этаж ниже, в ясельную группу, заставила ершиком чистить унитазы и стирать «сопливчики», – сообщила она.

Когда родители обратились к заведующей с жалобой, та предложила им подобрать другой детский сад. С тех пор дети детский сад не посещают.

Депутат обратилась в прокуратуру и Рособрнадзор с просьбой разобраться в ситуации.

В пресс-службе прокуратуры Челябинской области сообщили, что ведомство начало проверку поступившей информации. «В ходе проверочных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению прав воспитанников, действиям должностных лиц дошкольного учреждения, а также исполнению детским учреждением законодательства об образовании», – заявили представители надзорного ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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