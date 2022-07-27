Прокуратура опротестовала вердикт суда, смягчившего наказание южноуральскому экс-министру

Прокуратура опротестовала решение Металлургического районного суда Челябинска, разрешившего смягчить наказание экс-министру социальных отношений Челябинской области.

Как уже сообщал «Новый День», Олега Бехтерева задержали в декабре 2014 года, признали виновным во взяточничестве и в июле 2018 года приговорили к 7 годам колонии строгого режима, а также многомиллионному штрафу.

Экс-чиновник трижды безуспешно пытался смягчить приговор, четвертая попытка оказалась более удачной – суд удовлетворил его ходатайство о замене неотбытого срока принудительными работами.

Однако прокуратура потребовала отменить этот вердкит, ссылаясь на нарушение Бехтеревым режима колонии, а также указывания на непогашенный штраф – из 10 млн рублей экс-чиновник выплатил всего 4%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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