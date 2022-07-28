Южноуральского чиновника, обвиненного во взяточничестве, выпустили из-под стражи

Челябинский областной суд отменил часть приговора бывшему заместителю главы Чесменского района Константину Гнипе.

Как уже сообщал «Новый День», чиновника признали виновным в получении взятки на сумму более 660 тысяч рублей.

В мае прошлого года суд приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Защита подала апелляцию.

Челябинский областной суд отменил приговор по нескольким эпизодам получения взятки, направил дело на новое рассмотрение и изменил меру пресечения – содержание под стражей заменили на подписку о невыезде.

Челябинск, Павел Зварзин

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