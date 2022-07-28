В Челябинске задержан еще один высокопоставленный офицер полиции

В Челябинске задержан еще один высокопоставленный сотрудник полиции. На этот раз фигурантом уголовного дела стал заместитель начальника отдела контроля за легальным оборота наркотиков ГУ МВД Артеме Дубровине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», майору вменяют получение взяток на сумму около 300 тыс рублей от наркодилеров за непривлечение их к уголовной ответственности.

В ГУ МВД по Челябинской области обещали прокомментировать ситуацию позднее.

Напомним, вчера стало известно о задержании замруководителя калининского отдела полиции управления Челябинска Марата Танжарыкова. Ему инкриминируют получение взятки в крупном размере.

Челябинск, Павел Зварзин

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