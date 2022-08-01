В подземном переходе в центре Челябинска вандалы раскурочили светильники

Мэрия Челябинска пожаловалась на неизвестных, крушащих подземный переход в центре города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе комитета дорожного хозяйства мэрии Челябинска, городские власти подали заявление в полицию по поводу серии актов вандализма в подземном переходе на площади Революции.

Так, в ночь с 29 на 30 июля в переходе на пересечении улицы Кирова и проспекта Гагарина неизвестные сломали светильники и повредили стены. Ранее, в ночь с 16 на 17 июля, здесь же вандалы сломали поручни. Акты вандализма зафиксировали сотрудники МБУ «Геоцентр».

«Призываем горожан бережно относиться к муниципальному имуществу и уважать чужой труд. Если вы стали свидетелями указанных актов вандализма, просим незамедлительно обращаться в полицию», – обратились к челябинцам представители мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»