В подземном переходе в центре Челябинска вандалы раскурочили светильники

Мэрия Челябинска пожаловалась на неизвестных, крушащих подземный переход в центре города.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе комитета дорожного хозяйства мэрии Челябинска, городские власти подали заявление в полицию по поводу серии актов вандализма в подземном переходе на площади Революции.
Так, в ночь с 29 на 30 июля в переходе на пересечении улицы Кирова и проспекта Гагарина неизвестные сломали светильники и повредили стены. Ранее, в ночь с 16 на 17 июля, здесь же вандалы сломали поручни. Акты вандализма зафиксировали сотрудники МБУ «Геоцентр».
«Призываем горожан бережно относиться к муниципальному имуществу и уважать чужой труд. Если вы стали свидетелями указанных актов вандализма, просим незамедлительно обращаться в полицию», – обратились к челябинцам представители мэрии.
Челябинск, Виктор Елисеев
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