Энергоменеджмент уральских металлургов отметили престижной международной премией

Энергетический менеджмент ММК отмечен международной премией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», компания получила международную премию Energy Management Insight Awards в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности производства в соответствии с международным стандартом ISO 50001.

Премия присуждена ММК за лидерство в области энергоменеджмента и за повышение осведомленности мирового сообщества о преимуществах сертификации по стандарту системы энергоменеджмента ISO 50001. Директор по энергетике Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Тарек Эмтайр в поздравительном письме в адрес компании поблагодарил за предоставление высококачественного тематического исследования в программу премии за лидерство в области управления энергией 2021 года.

«Независимая группа международных экспертов пришла к выводу, что ваше тематическое исследование показывает, как система энергоменеджмента может быть успешно интегрирована в существующие бизнес-системы для лучшего управления ресурсами, поддержания достигнутой экономии и постоянного повышения энергоэффективности», – отметил Тарек Эмтайр.

«Признание нашей работы в сфере энергоменеджмента и повышения энергетической эффективности на международном уровне является подтверждением того, что комбинат ведет правильную и нужную работу, что в этой сфере мы соответствуем самым высоким мировым стандартам. А это, в свою очередь, важно не только для наших производственных и экономических показателей, но и для Магнитогорска, его жителей и природы. Повышая энергоэффективность ММК, мы стремимся сократить наше воздействие на окружающую среду и сделать нашу продукцию более привлекательной для потребителей», – отметил, комментируя присуждение премии, генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Для ПАО «ММК» внедрение и функционирование системы энергетического менеджмента – один из эффективных инструментов снижения энергозатрат. В 2020 году компания утвердила и ввела в действие Энергетическую политику. А в сентябре 2021 года комбинат успешно прошёл вторую наблюдательную экспертизу системы энергетического менеджмента на соответствие требованиям международного стандарта ISO 50001: 2018 и получил сертификат TÜV International Certification (Германия).

Важнейшие направления повышения энергоэффективности производственных процессов в Группе ММК включают проработку и внедрение соответствующих рационализаторских предложений, реализацию малобюджетных высокоэффективных проектов (baby-capex) в сфере энергосбережения, выполнение договоров на оказание энергосервисных услуг.

Результатом планомерной работы компании по развитию системы энергетического менеджмента стало снижение чистого энергопотребления на тонну стали в 2021 году по отношению к предыдущему году по ПАО «ММК» на 5,6%. Выработка собственной электроэнергии на электростанциях комбината за тот же период увеличилась на 2% (11,7 МВт/ч). Кроме того, выросла утилизация вторичных газов на электростанциях: доменного газа – на 350 миллионов кубометров (5%), коксового газа – на 4 миллиона кубометров (1%). Это позволило снизить использование электростанциями комбината природного газа на 1,1% в общем топливном балансе ПАО «ММК».

Помимо экономического эффекта планомерная работа компании в области энергосбережения и повышения энергоэффективности имеет важное экологическое значение, позволяя уменьшить выбросы загрязняющих веществ и эмиссию парниковых газов. В планах ПАО «ММК» снизить к 2025 году выбросы эквивалента углекислого газа до 1,8 тонны на тонну стали, что ниже среднемирового показателя по данным Всемирной ассоциации производителей стали (Worldsteel).

Челябинск, Виктор Елисеев

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