В Челябинской области открыли «охоту на сов»

В Челябинской области резко выросло число «ночных» вакансий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», количество вакансий, открытых в Челябинской области и предполагающих работу исключительно в ночное время, за июнь-июль этого года в два раза превысило показатели прошлого года. К такому выводу пришли эксперты hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников.

По России в целом спрос на таких сотрудников вырос на 71%.

Чаще всего специалистов для работы в ночное время ищут компании от отраслей «Розничная торговля» (40% предложений), «Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг» (15%), «Услуги для населения» (9%), «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (8%), «Продукты питания» (8%), «Медицина, фармацевтика, аптеки» (5%) и «ИТ, системная интеграция, интернет» (5%).

Как правило, для работы в ночь работодатели ищут продавцов (15% вакансий), поваров (9%), упаковщиков (8%), операторов call-центров (6%), а также кассиров-операционистов, администраторов, водителей, товароведов, фармацевтов и уборщиков (по 4%).

Средние предлагаемые зарплаты в «ночных» вакансиях в Челябинской области составляют 35 тысяч рублей, по России в целом – 42 тысячи рублей.

«Соискателям, которые интересуются таким форматом занятости, важно помнить, что по ТК РФ к работе в ночное время не допускаются беременные женщины и работники, не достигшие возраста 18 лет. Кроме того, для привлечения некоторых категорий граждан к работе ночью работодатель обязан получить их письменное согласие. В частности, это женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до четырнадцати лет и другие – полный список указан в статье 96 ТК РФ», – напоминают рекрутеры.

Топ-10 вакансий для тех, кому не спится: работа по ночам в Челябинской области

1. Ночной комплектовщик, от 45 тысяч до 60 тысяч рублей на руки

2. Ночной товаровед, от 41 тысячи 300 до 49 тысяч 560 рублей до вычета налогов

3. Ночной специалист службы поддержки в Директ, от 30 тысяч до 60 тысяч рублей до вычета налогов

4. Ночной охранник, от 40 тысяч до 45 тысяч рублей на руки

5. Ночной сотрудник склада, от 36 300 руб. до вычета налогов

6. Ночной сборщик заказов на склад, от 35 тысяч рублей до вычета налогов

7. Ночной продавец, от 26 тысяч 200 до 39 тысяч 300 рублей до вычета налогов

8. Ночной эксперт экономической безопасности, 30 тысяч рублей на руки

9. Ночной повар сушист, от 34 тысяч рублей на руки

10. Ночной водитель-курьер в ресторан доставки, от 28 тысяч рублей на руки

Челябинск, Виктор Елисеев

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