На Южном Урале перед судом предстанет мать, изрешетившая ножом новорожденного

В Челябинской области направили в суд уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Аргаяшского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы района. Она обвиняется в убийстве своего новорожденного ребенка.

По версии следствия трагедия произошла ночью 16 мая нынешнего года в деревне Давлетбаева. В туалете на приусадебном участке женщина родила ребенка, после чего набросилась на него с ножом. От множества ножевых ранений младенец скончался. Согласно позиции государственного обвинения, в момент совершения убийства мать находилась в психотравмирующей ситуации.

Уголовное дело направлено в Аргаяшский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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