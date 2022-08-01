Жительницу Магнитогорска выселили из квартиры, забитой десятками кошек и собак

Суд выселил жительницу Магнитогорска из квартиры за нарушение санитарных норм при проживании в многоквартирном доме.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Орджоникидзевского района Магнитогорска приняло участие в рассмотрении гражданского дела по иску мэрии о расторжении с горожанкой договора социального найма и выселении без предоставления другого жилого помещения.

Женщина жила в двухкомнатной квартире в многоквартирном доме по проспекту Ленина в Магнитогорске. Однако радости ее соседство магнитогорцам не доставляло. В далеко не самом просторном жилище, помимо хозяйки, обитали 20 собак и 16 кошек, что весьма удручающе сказывалось на санитарном состоянии не только квартиры, но и всего подъезда.

В марте прошлого года суд обязал горожанку привести спорное жилое помещение в надлежащее санитарное состояние, пригодное для постоянного проживания. Однако решение суда женщина исполнять не торопилась. Трижды ее привлекали к административной ответственности за неисполнение постановления суда в срок, установленный судебным приставом-исполнителем.

Но и это не возымело должного эффекта. Даже к моменту рассмотрения судом требований о выселении горожанка так и не пустила приставов к себе в квартиру, а по подъезду продолжали расползаться миазмы, порожденные испражнениями многочисленных подопечных женщин. Довершал картину дружный лай двух десятков псов.

В итоге суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. За исполнением судебного решения установлен контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»