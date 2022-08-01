В уральском национальном парке высыхают реки и родники

Национальный парк в Челябинской области оказался на грани засухи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», несмотря на дожди, в заповеднике зафиксирован повышенный, четвертый класс пожарной опасности.

У вершины Поперечной пересохли родники, а уровень воды в реках и ручьях упал почти до критической отметки.

Особенно сложная обстановка в северо-восточной части парка, у границ которой проходят маршруты сплавов. В связи с этим туристов просят быть предельно осторожными в обращении с огнем.

По информации Челябинского гидрометеоцентра, 2-4 августа в отдельных районах Южного Урала сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

Челябинск, Виктор Елисеев

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