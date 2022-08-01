Башкирский актив компании, связанной с экс-губернатором Челябинской области, пускают с молотка

Имущество аффилированного с семьей бывшего южноуральского губернатора предприятия выставили на торги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинской области продолжается распродажа имущества АО «Производственное объединение «Монтажник». Самым дорогим лотом на сегодня является расположенный в Башкирии отель.

По данным электронной торговой площадки «Российский аукционный дом», в настоящее время на торги выставлено 60 лотов стоимостью от 136,8 тысячи до 41,4 миллиона рублей.

Основную часть имущества составляет техника. Однако самым дорогим лотом стал отель «Золотая Юрта», оцененный в 41,4 миллиона рублей. Комплекс площадью 2,7 тысячи квадратных метров расположен в селе Красная Башкирия Республики Башкортостан. Помимо гостиницы в него входят баня площадью 143 квадратных метра и право аренды земельного участка для дальнейшего строительства торгово-сервисного комплекса «Красная Башкирия» (7,4 тысячи квадратных метров).

Для участия в аукционе желающие должны внести задаток в 20% от начальной цены. Торги на повышение будут проходить с шагом в 5%. Прием заявок продлится до начала сентября. Торги запланированы на 8 сентября.

Напомним, о ПО «Монтажник» активно заговорили в 2018 году, когда компания, связанная с семьей тогдашнего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, заключила несколько контрактов на выполнение работ по возведению конгресс-холла «Крылья» – одного из знаковых объектов, который планировалось построить к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года. Правда, к тому времени АО «ПО Монтажник» формально сменило собственника.

В итоге конгресс-холл так и не построили (в 2019 году его возведение заморозили по решению нынешнего губернатора Алексея Текслера). Но потратить на подготовку к строительству порядка 2 миллиардов рублей успели. В самом же «Монтажнике» в 2020 году началась процедура банкротства. Общая сумма задолженности компании оценивается в 2 миллиарда рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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