В День ВДВ в центре Челябинска закроют движение

У главной площади Челябинска закроют движение автотранспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничение движения связано с мероприятиями, приуроченными к Дню ВДВ.

Напомним, День воздушно-десантных войск России отмечается завтра, 2 августа. В 11:00 на площади Революции состоится торжественное построение участников Российского Союза десантников. Ему будут предшествовать автопробег, старт которому дадут в 9:00 у ТРК «Родник», и торжественное прохождение колонны челябинского отделения союза к центральной площади города.

«В связи с праздничным прохождением колонны челябинского отделения Российского Союза десантников, с 10:30 до 10:45 будет полностью приостановлено движение транспорта по проспекту Ленина в районе площади Революции», – уточнили представители городских властей.

Водителей просят учитывать это при планировании маршрутов движения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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