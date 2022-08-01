Структура, подконтрольная семье челябинского депутата, заплатит миллион рублей за взятку

Дорожную компанию из Челябинска оштрафовали за взятку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, мировой суд приговорил ООО «Дорстройгрупп», принадлежащее семье депутата Законодательного собрания Челябинской области от КПРФ Армана Аракеляна, к уплате крупного штрафа.

Напомним, парламентария задержали в марте 2021 года. По версии следствия, в 2019 году пятеро бизнесменов, включая Аракеляна, «подарили» двум сотрудникам филиала федерального казенного учреждения «Росдортехнология» в Екатеринбурге два ноутбука стоимостью 185 тысяч рублей за принятие невыполненных работ по государственным контрактам по ремонту и реконструкции автомобильных дорог.

Сначала депутата поместили в СИЗО, но в конце марта заменили меру пресечения на домашний арест. Защита депутата несколько раз пыталась обжаловать решения об аресте, но безуспешно. Лишь в декабре прошлого года домашний арест заменили на запрет определенных действий. К этому времени парламентарий полностью признал свою вину. Суд над ним и его подельниками стартовал в апреле нынешнего года.

Параллельно прокурор Челябинской области подписал постановление о привлечении к административной ответственности ООО «Дорстройгрупп», которое возглавлял депутат. На его основании мировой судья вынес решение о штрафе в 1 миллион рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»