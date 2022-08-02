В Челябинске рейсовый автобус влетел в здание гостиницы. Есть пострадавшие

На северо-западе Челябинска автобус врезался в здание отеля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла утром вторника, 2 августа, в Курчатовском районе областного центра. Об этом сообщает телеграм-канал «Челябинский транспорт».

Около 7:00 на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев 53-летний водитель автобуса НЕФАЗ, следовавший по маршруту №110, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в легковой автомобиль «Опель Мокка». Иномарка отскочила от удара в отечественную легковушку «Лада Гранта».

После этого автобус и «Опель» влетели в металлическое ограждение. Легковушку забор остановил, а НЕФАЗ пробил ограждение и врезался в крыльцо гостиницы «Виктория».

В результате ДТП пострадали пассажиры иномарки – женщины 67 лет и 31 года. В салоне автобуса пассажиров в момент столкновения не было. ГИБДД устанавливает подробности аварии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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