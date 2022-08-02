Стали известны подробности гибели малышки, упавшей с пятого этажа

Стали известны подробности гибели полуторагодовалой малышки в поселке Межозерный.

Как уже сообщал «Новый День», ребенок выпал из окна 5 этажа и разбился насмерть. Выяснилось, что у открытого окна стоял стул. Оставшись одна в комнате, девочка забралась сначала на него, потом на подоконник и навалилась на москитную сетку. Та не выдержала, и малышка вместе с сеткой рухнула вниз.

В отношении 40-летней матери погибшего ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Верхнеуральск, Павел Зварзин

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