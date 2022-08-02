УК согласилась возместить челябинцам ущерб от аварии лишь после вмешательства прокуратуры

Прокуратуре пришлось вмешаться после отказа управляющей компании в возмещении ущерба от коммунальной аварии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Советского района Челябинска провело проверку информации об отказе незрячей семье в компенсации после коммунальной аварии.

Напомним, авария произошла 25 апреля нынешнего года в доме №8 по улице Центральной. На техническом этаже здания прорвало трубу с горячей водой. В результате затопило потолок одной из квартир. Лишь подвесной потолок спас жильцов от потоков кипятка.

Челябинцы сообщили об аварии в диспетчерскую службу управляющей компании ООО «Авилум», обслуживающей дом, а заодно вызвали специалистов, которые откачали воду уже в их квартире. Ущерб, нанесенный жилому помещению, оценили в 6 тысяч рублей. О возмещении этой суммы и попросили коммунальную организацию. Но получили отказ. В управляющей компании заявили, что устранение аварии провели в предусмотренные договором сроки, а о необходимости капитального ремонта системы водоснабжения жителей дома предупреждали, но те предпочли направить средства на ремонт фасада.

После того, как о споре между горожанами и УК стало известно прессе, прокуратура начала проверку. Она подтвердила, что соглашение о возмещении суммы причиненного ущерба коммунальщики заключать отказались. «По фактам выявленных нарушений прокуратурой района руководителю управляющей компании внесено представление об устранении нарушений законодательства в жилищно-коммунальной сфере», – рассказали в надзорном ведомстве.

Только после этого с хозяином квартиры заключили соглашение о возмещении суммы причиненного ущерба и выплатили причитающиеся средства. Впрочем, это не спасло руководство УК от привлечения к дисциплинарной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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