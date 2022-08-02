Карталинке, уговорившей подростка срубить голубую ель, вынесли приговор

В Челябинской области суд огласил приговор женщине, подговорившей несовершеннолетнего спилить елку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Карталинский городской суд признал 34-летнюю жительницу села Еленинка виновной в незаконной рубке дерева, совершенной группой лиц по предварительному сговору, а также вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления.

Напомним, в конце ноября 2021 года женщина решила порадовать дочь елкой к новогодним праздникам. Но тратиться на приобретение зеленой красавицы не захотела. Вместо этого она подговорила 16-летнего друга дочери срубить растущую у здания сельской администрации голубую ель, пообещав за это купить ему выпивку.

Ночью они пришли к зданию администрации Еленинского сельского поселения, где подросток ножовкой спилил дерево и перенес его в квартиру женщины.

Суд приговорил карталинку к 1 году 7 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, с установлением определенных уголовным законом ограничений.

Приговор вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении 16-летнего подростка в настоящее время рассматривается судом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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