Забытые тропы детства: москвичка с двумя детьми едва не утонули в уральских болотах

Женщина с детьми-подростками заблудились в окрестностях Кыштыма.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области, попытка жительницы Москвы показать своим детям некогда привычные ей места едва не закончилась трагедией.

Женщина родилась в Кыштыме, но больше десяти лет назад покинула Южный Урал, перебравшись в столицу нашей Родины. Однако ностальгия и желание показать полюбившиеся с детства места своим отпрыскам заставили москвичку вернуться в Челябинскую область уже в качестве туристки.

Женщина и двое подростков выбрали маршрут на один день, но уточнить особенности дорог у местных жителей позабыли. В итоге запланированная прогулка между озер Большой Каган и Аракуль закончилась в болотах, из которых выйти самостоятельно туристы не смогли.

К счастью, им удалось дозвониться по номеру 112 и сообщить о своей беде.

Спасатели Кыштымского отряда ПСС Челябинской области даже на квадроциклах не смогли приблизиться в указанный район, поэтому поиск заблудившихся продолжался пешим ходом.

В девятом часу вечера, обойдя все заболоченные места, спасатели обнаружили семью на одной из полян, в обход болот вывели их к автодороге и эвакуировали из горно-таежной местности в город.

Челябинск, Виктор Елисеев

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