Власти Челябинска ограничат движение транспорта по дороге через плотину

Челябинцев предупредили о частичном ограничении движения по автодороге на улице Худякова.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, начинается ремонт дорожного покрытия на плотине Шершневского водохранилища от пересечения улиц Университетской Набережной и Худякова до Шершневского кольца.

Завтра, 3 августа с 10:00 будет частично перекрыто движение автотранспорта, в связи с проведением работ по фрезерованию старого дорожного покрытия на этом участке.

Автовладельцев просят скорректировать свои маршруты заранее.

Челябинск, Виктор Елисеев

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