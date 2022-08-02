Власти Челябинска ограничат движение транспорта по дороге через плотину

Челябинцев предупредили о частичном ограничении движения по автодороге на улице Худякова.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, начинается ремонт дорожного покрытия на плотине Шершневского водохранилища от пересечения улиц Университетской Набережной и Худякова до Шершневского кольца.
Завтра, 3 августа с 10:00 будет частично перекрыто движение автотранспорта, в связи с проведением работ по фрезерованию старого дорожного покрытия на этом участке.
Автовладельцев просят скорректировать свои маршруты заранее.
Челябинск, Виктор Елисеев
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