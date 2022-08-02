Бывшему главе Снежинска «простили» ущерб в 8 миллионов рублей

Экс-мэра уральского ЗАТО освободили от наказания.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывшего главу ЗАТО Снежинск Игоря Сапрыкина освободили от уплаты штрафа в 50 тысяч рублей, к которому его приговорил Снежинский городской суд за халатность.
Напомним, в январе нынешнего года тогда еще действовавшего градоначальника обвинили в халатности. Уголовное дело возбудили по факту вырубки зеленых насаждений в водоохранной зоне по материалам прокурорской проверки.
Прокуратура установила, что в 2018 году городские власти заключили с одним из предпринимателей договор аренды земельного участка рядом с озером Сунгуль. Бизнесмен планировал организовать на нем яхт-клуб. В ходе строительных работ и вырубили растительность. Однако во время проверочных мероприятий выяснилось, что часть участка расположена на территории лесного фонда.
Ущерб от сноса деревьев и кустарников оценили в 8 миллионов рублей. Впрочем, в СКР решили, что согласовавший договор аренды и разрешение на строительство Сапрыкин просто не знал о том, что частично он расположен на землях лесфонда.
Несмотря на это, чиновник подал в отставку с поста мэра, а заодно отказался от участия в уже объявленном конкурсе на должность главы Снежинска (его полномочия заканчивались в текущем году).
Расследование уголовного дела заняло всего несколько месяцев, и уже в апреле начался суд. Как и предполагали, экс-чиновник отделался штрафом – Снежинский городской суд обязал его выплатить 50 тысяч рублей. Но тут же освободил от наказания за истечением срока давности преступления.
Челябинск, Виктор Елисеев
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