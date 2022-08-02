В Челябинске у дороги нашли мешок с мертвым младенцем

В Челябинске у дороги нашли тело новорожденной девочки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», страшную находку обнаружили горожане у одного из многоквартирных домов в районе автомобильного училища.

По предварительным данным, тело мертвого ребенка было упаковано в мешок. Мать младенца задержали, ей оказалась бездомная женщина.

В следственном управлении СКР по Челябинской области информацию об обнаружении мертвой новорожденной подтвердили. «Вечером 2 августа текущего года около проезжей части в одном из районов города Челябинска обнаружено тело новорожденной девочки. Сотрудниками полиции оцеплена территория», – уточнили в силовом ведомстве.

По данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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