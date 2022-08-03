Уральские металлурги передают контроль за внутренними перевозками автоматике

ММК автоматизирует систему контроля внутренних грузоперевозок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в сортовом цехе компании внедрена в промышленную эксплуатацию автоматизированная система контроля наличия вагонов и штрипсовозов.

ММК уделяет особое внимание внедрению современных цифровых технологий и активно использует автоматизированные системы, позволяющие осуществлять наблюдение и контроль за производственными и технологическими процессами в режиме реального времени. Новая совместная разработка ООО «ММК-Информсервис» и ЗАО «КонсОМ СКС» даёт возможность отслеживать процесс транспортировки продукции и её учёт в цехах прокатного передела.

Система предназначена для информационного сопровождения вагонов с продукцией на всем пути следования в тупиках цеха и своевременного оповещения надзорных служб о несоответствиях при перемещении вагонов. В режиме реального времени она сможет отслеживать не только наличие вагонов в тупиках, но и их нумерацию, а также ввозимые и вывозимые грузы. Внедрение технологии также значительно облегчит расследование инцидентов и, как результат, будет способствовать снижению рисков хищения металлопродукции.

Специалисты ООО «ММК-Информсервис» интегрировали новую систему в существующий диспетчерский комплекс видеонаблюдения за сохранностью товарно-материальных ценностей ПАО «ММК», обеспечив возможность оперативно получать различные данные о перечне распознанных/нераспознанных вагонов, прошедших через тупик. Вся собираемая информация обрабатывается и хранится внутри системы.

В настоящее время автоматизированная система контроля вагонов в тупиках отгрузки внедрена в сортовом цехе, в сентябре планируется её запуск в производстве толстолистового проката, а до конца года – в листопрокатных цехах №5 и №11.

Челябинск, Виктор Елисеев

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