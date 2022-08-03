Слепым южноуральцам вручили подарки с просроченными продуктами

Незрячих пенсионеров возмутили подарки, которые они получили в ходе региональной благотворительной акции. Их родственники рассказали о вопиющем случае в социальных сетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», акция проходила в середине июля в Сосновском районе Челябинской области. Вместо привычных продуктовых наборов, включающих крупы и консервы, инвалиды получили подарки «с изюминкой» – вскрыв упаковку, они обнаружили чипсы, сухарики и газировку.

Но и на этом сюрпризы не закончились. Значительная часть продуктов оказалась просроченной: у каких-то из них срок годности истекал буквально через несколько дней после их получения.

По словам пожаловавшихся южноуральцев, чиновники местной администрации были в курсе качества подарков, но сослались на указание раздать наборы.

В администрации Сосновского района эти обвинения отвергают. По словам чиновников, это была региональная благотворительная акция, и комплексный центр социального обслуживания населения района лишь распределил среди адресатов упакованные подарочные наборы, полученные от министерства социального развития области (сами получатели называют инициаторами мероприятия областное общество слепых). Произошло это 13 июля. О просрочке соцработники узнали уже постфактум.

«Сейчас в министерстве социального развития области идет серьезный «разбор полетов» по поводу произошедшего. И мы сами с нетерпением ждем его результатов», – рассказали РИА «Новый День» представители муниципальной власти.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»