Под Челябинском вторые сутки ищут пропавшего 90-летнего пенсионера

Спасатели, волонтеры и полиция ищут пенсионера, решившего сходить по ягоды.

Как сообщили РИА «Новый День», в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, во вторник, 2 августа, с заявлением о пропавшем 90-летнем жителе деревни Киржакуль в полицию Сосновского района обратились родственники пенсионера.

1 августа мужчина вышел за ягодами в близлежащий лесной массив и до сих пор не вернулся домой.

На квадроциклах и пешим ходом спасатели мобильного отряда, полиция, родственники и волонтеры обследуют все тропы, дороги и лесной массив от места жительства пропавшего до близлежащих населенных пунктов.

Никакой связи с пожилым человеком нет, известно лишь примерное направление в котором он обычно ходил за ягодами.

Сегодня поиск пропавшего продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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