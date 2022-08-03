Под Челябинском вторые сутки ищут пропавшего 90-летнего пенсионера

Спасатели, волонтеры и полиция ищут пенсионера, решившего сходить по ягоды.
Как сообщили РИА «Новый День», в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, во вторник, 2 августа, с заявлением о пропавшем 90-летнем жителе деревни Киржакуль в полицию Сосновского района обратились родственники пенсионера.
1 августа мужчина вышел за ягодами в близлежащий лесной массив и до сих пор не вернулся домой.
На квадроциклах и пешим ходом спасатели мобильного отряда, полиция, родственники и волонтеры обследуют все тропы, дороги и лесной массив от места жительства пропавшего до близлежащих населенных пунктов.
Никакой связи с пожилым человеком нет, известно лишь примерное направление в котором он обычно ходил за ягодами.
Сегодня поиск пропавшего продолжается.
Челябинск, Виктор Елисеев
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