В Миассе несколько часов искали мужчину, бросившего в лесу двух женщин

Спасатели сбились с ног в поисках южноуральца, оставившего двух женщин, отправившихся за ягодами.

Как сообщили РИА «Новый День», в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, к спасателям Миасского отряда обратились за помощью две жительницы Миасса.

Женщины рассказали, что вместе с 59-летним гостем на его автомобиле они выехали в район села Черновское за ягодами. Каждый выбрал себе наиболее понравившееся направление, и все отправились на поиски, договорившись встретиться у машины в условленное время. Однако к назначенному времени водителя у авто не оказалось, причем в салоне машины остались не только ключи, но и телефон пропавшего.

Более трех часов пешим ходом и на квадроциклах спасатели вели поиск мужчины в горно-таежной местности Чашковского хребта, пока тот сам не вышел на связь.

Как выяснилось, в лесу он не смог найти дорогу к автомобилю. И решив, что четыре часа его никто ждать не будет, вышел на автодорогу, поймал попутку и вернулся в город.

Челябинск, Виктор Елисеев

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