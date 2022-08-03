В Минстрое рассказали, когда выделят основные средства на челябинский метротрамвай

Крупный инфраструктурный кредит на строительство метротрамвая власти Южного Урала получат через два года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Минстроя РФ, завершено распределение инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) на сумму 1 триллион рублей. Один из крупнейших кредитов среди регионов получит Челябинская область.

По данным ведомства, в 2024-2025 годах власти региона получат 73 миллиарда рублей на реализацию проекта метротрамвая. Средства пойдут на строительство метротрамвая, а также восстановление трамвайной сети с заменой подвижного состава.

Всего до 2025 года с использованием заемных средств в России реализуют 960 объектов и мероприятий по возведению дорожной и инженерной инфраструктуры, социальных и рекреационных объектов и т.д.

«На сегодняшний день уже освоено 68,3 млрд рублей инфраструктурных бюджетных кредитных средств, что составляет 67,8% от всех доведенных на текущий момент», – сообщил первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Александр Ломакин.

В 2022-2023 гг. объем заемного финансирования составляет 500 млрд рублей. Средства будут предоставлены в 81 субъект Российской Федерации, из которых доведено уже более 100 млрд рублей в 67 регионов. Среди получателей Москва, Санкт-Петербург, Московская, Челябинская, Тюменская область.

Ранее властям Южного Урала были одобрены инфраструктурные кредиты в размере 1,2 миллиарда рублей на реконструкцию очистных сооружений, а также на 4,07 миллиарда – для строительства новых трамвайныъ линий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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