На Южный Урал завезли три тонны опасных персиков

В Челябинскую область завезли фрукты, пораженные опасным вредителем.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, при проведении 1 августа карантинного фитосанитарного контроля на складе временного хранения в Челябинской области выявлен случай заражения фруктов восточной плодожоркой.

Опасного вредителя обнаружили при проверке партии свежих фруктов и овощей общим весом 20,7 тонны (виноград, персики, нектарины, лаймы, перец). Восточную плодожорку нашли в емкостях с персиками.

Зараженные персики (вес зараженной партии – чуть более 3 тонн) будут разрешены к реализации только после проведения обеззараживания методом фумигации и проведения повторного фитосанитарного контроля.

Восточная плодожорка – опасный карантинный вредитель, распространенный во многих азиатских странах. Гусеницы повреждают плоды семечковых и косточковых культур: яблони, груши, айвы, персика, абрикоса, сливы, вишни, а также боярышника, кизила, шиповника, рябины. Поврежденные плодожоркой плоды созревают неравномерно, желтеют и быстро загнивают.

В процессе транспортировки плодов в упаковках гусеницы могут переползать на неповрежденные плоды, внедряться в них и также вызывать их загнивание. Личинки и куколки могут распространяться вместе с плодами и тарой, взрослые насекомые – летают. Опасность плодожорки состоит в том, что она способна уничтожить в течение сезона значительную часть урожая плодовых культур в садах, а при хранении и транспортировке фруктов сильно снизить их товарные качества.

Для здоровья человека восточная плодожорка опасности не представляет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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