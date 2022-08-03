А вдруг вам повезет: КСП Челябинской области подсказала, где искать и хранить доллары и евро

Контрольно-счетная палата Челябинской области вышла с разъяснениями и рекомендациями по иностранной валюте.
Как уже сообщал «Новый День», Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада еще на шесть месяцев, до 9 марта 2023 года.
«Это значит, если у вас до 09.03.2022 был открыт валютный счет или депозит, то снять с него получится не больше 10 тысяч долларов США, остальные средства можно получить в рублях по рыночному курсу на день снятия, – уточнили в КСП. – Если вы уже воспользовались возможностью и сняли 10 тысяч долларов, но оставшиеся средства на счете оставили в виде валюты и не конвертировал в рубли, возникает риск быть подвергнутым комиссиям и плате банку за хранение валюты и обслуживание счета!
01.08.2022 регулятор заявил: «Ограничения по наличной валюте сохраняются в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран».
Именно поэтому купить сейчас валюту, поступившую в кассы банков после 09.04.2022, очень сложно, ее попросту там нет, а имеющаяся масса долларов США и евро поступила в страну еще до кризиса.
(Совсем незначительная часть валюты поступала в банки и это, как правило, от клиентов, желающих избавиться от долларов и евро)».
Тем, кто всё-таки хочет приобрести доллары или евро, можно прибегнуть к обследованию обменников и касс банков, рекомендуют в ведомстве: «Если вы живете в мегаполисе или крупном городе, вам может повезти, и вы наткнётесь на невыкупленную вовремя наличную валюту, – говорят в КСП. – Не стоит забывать и о банкоматах, возможно, вам повезет и вы обнаружите такой с имеющейся в нем валютной наличностью».
В ведомстве поясняют, что наличные доллары и евро сейчас в цене, «поскольку в текущее время это самый надежный вариант хранения западной валюты, так как:
– банки неожиданно не откажут в выдаче;
– брокерский счет не заблокируют;
– ваши валютные инвестиции в западные активы не заморозит ЦБ РФ;
– вас не коснутся блокировки клиринговой системы.
По нашему мнению, сейчас нет оснований ожидать, что ситуация с поступлением иностранных банкнот изменится к лучшему и в марте 2023 года в России появятся бумажные доллары и евро.
В завершении напомним, что ограничения, связанные с возможностью покупки гражданами иностранной валюты, поступившей в кассы банков только после 9 апреля 2022 года, установлены лишь в отношении долларов США и евро. На валюты других стран данное ограничение не распространяется».
Челябинск, Ольга Арсентьева
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