Банк России продлил на полгода ограничения на снятие иностранной валюты

Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада еще на шесть месяцев, до 9 марта 2023 года. Об этом сообщается на сайте регулятора. Как и прежде, снять можно будет только 10 тысяч долларов США или евро независимо от валюты вклада или счета.

«Граждане, которые с 9 марта 2022 года еще не успели воспользоваться этой возможностью, могут снять в валюте только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях по рыночному курсу на день снятия», – сказано в сообщении Центробанка.

Кроме того, ЦБ продлил до 9 марта 2023 года ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года. На продажу другой инвалюты ограничений нет.

Регулятор также продлил для юридических лиц – резидентов ограничения на получение валюты на командировочные расходы с 9 сентября 2022 года до 9 марта 2023 года. Как и ранее, можно получить не более 5 тыс. долларов США или не более такой же суммы в эквиваленте в евро, фунтах стерлингов, японских иенах. На другие валюты эти требования не распространяются.

В ЦБ напомнили, что выдача наличных в долларах, евро, фунтах стерлингов, японских иенах юрлицам – нерезидентам не производится, по другим валютам ограничений нет.

Регулятор подчеркнул, что сохранил ограничения по наличной валюте вынужденно – из-за антироссийских санкций, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту стран Запада.

Напомним, Центробанк ввел лимит на снятие наличных евро и доллара 9 марта текущего года на полгода – до 9 сентября, объяснив эту меру введенным в рамках рестрикций запретом на ввоз в Россию долларов и евро.

Москва, Наталья Петрова

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