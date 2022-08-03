Снижение потребления сыграло на руку магазинам у дома

Минимаркеты стали лидерами роста продаж во втором квартале 2022 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во II квартале 2022 года в России произошло заметное снижение объемов реального потребления в сегменте товаров повседневного спроса, последовавшее за периодом ажиотажной закупки в марте. Об этом свидетельствуют данные NielsenIQ.

Вместе с тем, по итогам 12 месяцев, завершившихся июнем, FMCG-рынок вырос на 0,5% в натуральном выражении (в штуках).

«Основной вклад в рост внесла группа продовольственных товаров и алкогольные напитки (+1,2% и +4,2% соответственно), тогда как продажи табачных изделий и непродовольственных товаров остаются в отрицательной зоне, – говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале компании. – При этом за цифрами роста и снижения продаж в различных категориях продолжают возникать новые тренды потребления, что уже заметно отражается на отдельных сегментах товаров. И если экономия остается главным связующим звеном большинства развивающихся тенденций, то внутри продуктовых групп ситуация остается более разнонаправленной».

Если говорить о торговых форматах, то по итогам второго квартала продажи год к году увеличились только в минимаркетах: на 24,7% в денежном выражении и на 1,4% – в штуках.

Основными причинами стали активный рост продаж скоропортящихся товаров, а также гибкая работа с ассортиментом, широта которого ограничена из-за небольшой площади магазинов, отмечают эксперты.

Дискаунтеры и супермаркеты могут похвастаться лишь ростом выручки: на 21,5% и 20,7% соответственно. В натуральном выражении в этих форматах отмечается снижение показателей за год на 2,7% и 3,0%.

Лидерами падения оказались специализированные магазины (-13,9% в натуральном выражении при росте на 5,6% в деньгах) и гипермаркеты (-19,5% в штуках и +1,2% в деньгах).

Челябинск, Виктор Елисеев

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