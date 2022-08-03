Челябинских коммерсантов поймали на сговоре в ходе «трамвайных» торгов на 124 миллиона

Челябинские антимонопольщики выявили сговор на аукционах на поставку запчастей для трамваев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, нарушения антимонопольного законодательства установлены в действиях четырех челябинских компаний – ООО «Базис», ООО ТД «Южуралэлектротранс», ООО «Южуралэлектротранс» и ООО «Электротранспорт».

Фирмы заключили антиконкуретное соглашение при участии в 9 закупках в 2019 – 2021 годах. Общая сумма начальных цен контрактов составила 124 миллиона рублей.

Коммерсанты решили устранить из аукциона сторонних участников и заполучить контракты по наиболее максимальной цене. Для этого участники сговора применяли несколько моделей: «вальс-карусель» (подача нескольких заявок, и при отсутствии других участников – направление минимального ценового предложения одним из участников сговора), «единственный поставщик» (ценовое предложение делает заранее определенный ими победитель торгов), «таран» (устранение добросовестных участников торгов с помощью демпинга).

В ходе расследования антимопольщики установили совпадение IP-адресов при участии компаний в закупках, использование ими одних и тех же телефонных номеров и адресов электронной почты, а также получение сертификатов электронных подписей одними и теми же лицами.

В итоге коммерсантов признали нарушившими закон о защите конкуренции. Компании будут привлечены к административной ответственности (штраф за антиконкурентное соглашение может достигать 50% начальной цены, то есть в данном случае 62 миллионов рублей).

Кроме того, ведомство продолжает рассмотрение второго дела о сговоре на аналогичных аукционах восьми компаний.

Челябинск, Виктор Елисеев

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