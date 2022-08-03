Партнер экс-губернатора Челябинской области получил 10 лет «строгача». На оглашении его не было

В Мосгорсуде закончили оглашение приговора младшему партнеру экс-главы Южного Урала Вадиму Белоусову.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 3 августа, в Московском городском суде закончили оглашение приговора по делу о многомиллиардной взятке. Фигурантами в процессе выступали бизнес-партнер экс-главы Южного Урала Михаила Юревича, депутат Госдумы Вадим Белоусов и его теща, бывший главный бухгалтер ОАО «Первый хлебокомбинат» Маргарита Бутакова.

Приговор судья начал зачитывать во вторник, 2 августа. Интересно, что сегодня Вадим Белоусов в суд не явился, сославшись на занятость.

Напомним, по версии следствия, с 2010 по 2014 годы Белоусов и Бутакова совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание общего покровительства деятельности входящих в него предприятий. Всего в указанный период на территории Москвы и Челябинска участники организованной преступной группы получили более 3,25 миллиарда рублей.

В ходе предварительного следствия по ходатайству Генеральной прокуратуры было получено согласие Госдумы на лишение Вадима Белоусова депутатской неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности.

Еще 2 августа суд признал Белоусова и Бутакову виновными в получении взятки. Сегодня стало известно о том, к каким наказаниям приговорили подельников.

В итоге партнера экс-губернатора приговорили к 10 годам колонии строго режима и штрафу в 500 миллионов рублей. И тут же объявили в розыск. Маргариту Бутакову, ввиду преклонного возраста (ей 80 лет), приговорили к 5 годам лишения свободы условно и аналогичному штрафу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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