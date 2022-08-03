В лагере на Урале отравились больше 30 детей

В Челябинской области выясняют обстоятельства отравления детей в лагере.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», больше 30 детей с признаками отравления обратились к медикам в детском оздоровительном лагере «Еланчик», расположенном на территории Миасса. Эту информацию подтвердили власти Челябинской области.

Известно, что утром 2 августа дети почувствовали себя плохо и обратились к врачам. В настоящее время на территории учреждения работает комиссия министерства образования и науки региона и территориального управления Роспотребнадзора. Жизни детей ничего не угрожает.

Возраст пострадавших охватывает практически все классы школы. Медики не исключают, что отравление произошло после вечернего приема пищи. Сейчас специалисты исследуют пробы пищи, взятые в лагере.

Челябинск, Виктор Елисеев

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